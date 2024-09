Biasin: "Neres? Non tremate fantallenatori, giocherà tanto con Conte"

Nel suo editoriale per Tmw il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, parla anche di Napoli e della stagione che è appena cominciata: "Gran chiusura con il Napoli di Conte, perché parlavamo di soluzioni tattiche e pare che il tecnico salentino stia preparando il sorpresone: dopo le prima partite giocate con il 3-4-2-1, il Napoli, si dice, potrebbe tornare ad adottare il 3-5-2, con Kvara in appoggio a Lukaku.

È possibile che capiti solo nelle gare di cartello e, in ogni caso, il buon Neres avrà parecchio spazio. Tradotto: non tremate amici fantallenatori, voi che avete speso assai all’asta per il brasiliano, il ragazzo farà il suo in abbondanza (ma il vero crac sarà McTominay). Ps. Nessuno è in grado di far spendere grano al suo presidente come ci riesce Antonio Conte da Lecce, maestro".