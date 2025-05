Biasin punge Auriemma: “Conte non ha rosa di Inzaghi? Lui non la usa, ma ci sono pure gli impegni…”

Nel corso della trasmissione 'Pressing', in onda sui canali Mediaset, è intervenuto Raffaele Auriemma: "Non vorrei che fosse una sliding doors, l'Inter ha ritrovato entusiasmo e le energie smarrite. Il Napoli è in difficoltà, ha vinto le ultime sempre di misura, con grande sofferenza e Antonio Conte ha dovuto reinventare spesso la squadra perché non ha la stessa rosa di Inzaghi".

La replica di Fabrizio Biasin: "Forse perché Inzaghi li utilizza, Conte invece no". "Auriemma: "Scambiamo la panchina?", Biasin: "Sì, ma scambiamo anche gli impegni. Forse Conte non lo fa però. Esistono le rose, ma poi ci sono gli impegni che cambiano le cose. Con il solo campionato chiaramente l'Inter a Natale chiudeva tutto".