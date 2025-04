Biasin punge Conte: "Dice che Inter è una corazzata, ma l'ha lasciata come fosse la Longobarda"

vedi letture

"Se l'Inter era una corazzata perchè Conte l'ha abbanondata?". Così scrive Fabrizio Biasin sul tecnico del Napolinel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Conte batte il Milan e dice: “L’Inter è una corazzata, la più forte, e dovrebbe fare un campionato a sé”. E si dimostra grande comunicatore, di quelli che tirano una pedata alla palla e la rigettano nella metà campo avversaria senza tanti problemi. Si toglie responsabilità, pressioni, rogne varie, del resto a lui era stato richiesto solo di “tornare in Europa”, mica di vincere.

Pura strategia. Sapete che c’è? Fa benissimo, ma vien da porre il quesito: se pensi che l’Inter sia una corazzata invincibile, di grazia, perché a suo tempo l’hai mollata come se fosse la Longobarda? Postilla: resterà al Napoli o andrà via? In molti lo hanno già accostato a qualunque club, noi pensiamo che resterà al suo posto. Anche perché, francamente, per investimenti, bellezza della città, prospettive non è così semplice trovare di meglio".