Biasin replica ad Auriemma: “Napoli da Scudetto dall’inizio! E’ fortissimo, anno scorso anomalo…”

vedi letture

Botta e risposta tra Raffaele Auriemma, giornalista napoletano, e Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quoridiano Libero, collega di fede interista, nel corso della trasmissione 'Pressing', in onda sui Canali Mediaset.

Auriemma: "47 punti, nella smorfia è il morto che parla... tutti pensavano che la squadra fosse morta ad inizio stagione e l'ha portata al primo posto. 15 vittorie, 122 clean sheet, c'è grande continuità".

Biasin: "E' irricevibile. Ad inizio stagione nessuno diceva che il Napoli non vale niente. Quando si diceva che il Napoli può lottare per lo Scudetto, dicevate no assolutamente, non mettete pressione, obiettivo quarto posto".

Auriemma: "Io ho mai detto questo?".

Biasin: "Conte lo conosciamo, è bravo anche a fare una certa comunicazione. All'inizio non si poteva dire che è da Scudetto, ora invece dice che dà fastidio lassù, ma tutti dicevano che la squadra era fortissima. Sta facendo benissimo, ma che fosse una squadra da primi posti e per me per lo Scudetto era un dato di fatto".

Auriemma: "Ma hai seguito il campionato scorso? Ci sono 8/11 ed è finito decimo".

Biasin: "E' più anomalo il campionato dell'anno scorso o questo? Quello dell'anno scorso è anomalo!".