Biasin: "Rinnovo a scendere? Allora ADL non ha desiderio di proseguire con Insigne"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il giornalista Fabrizio Biasin scrive: "Insigne non ha ancora trovato l’incastro giusto per il rinnovo con il Napoli. Neppure Brozovic. E neanche Kessie. E al momento neppure Dybala. Cioè, Dybala sì ma lo diciamo da due anni e continuano a farci attendere. Per Brozo bisogna attendere l’arrivo del babbo a Milano, non sarà semplice ma c’è ancora un discreto ottimismo. Meno per Kessie. Per Insigne bisogna capire cosa ha in mente De Laurentiis. Se davvero gli ha proposto un rinnovo “a scendere” allora è possibile che non abbia tutto questo desiderio di proseguire con il suo capitano. Per il bene del Napoli - anche in chiave scudetto - è bene che trovino una soluzione in fretta, anche solo per non dover creare - dopo Totti e Icardi - il terzo “guaio capitano” di fila a Spalletti".