Biasin: "Se arriva Llorente, ADL avrà fatto di tutto per puntare allo scudetto"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Fabrizio Biasin parla così del mercato del Napoli: "Resta il Napoli che ha aspettato tutta l'estate James, ha atteso per settimane Icardi e alla prima di campionato si è ripresentato alla grande con i soliti noti. In attesa di vedere all'opera Lozano, resta la certezza sulle possibilità di Ancelotti di costruire un grande sogno. Serve un ultimo forzo: Llorente. Dovesse arrivare De Laurentiis potrà dire di aver fatto tutto il possibile per puntare allo scudetto".