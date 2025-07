Biasin su ADL: "Non tratta, ha raggiunto uno status che gli permette di dettare i prezzi"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, commenta le voci del possibile passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray: "Si parla tantissimo di Osimhen e della sua possibile destinazione turca. Al netto di quel che accadrà il dato di fatto è uno e uno solo: con De Laurentiis non si tratta. Vuoi il giocatore? Paghi quel che va pagato. Magari non tutti i 75 milioni della clausola, ma neanche troppo meno. Eccesso di arroganza? No, consapevolezza di aver raggiunto uno “status” per cui sono gli altri che si devono adattare alle esigenze del club campione d’Italia e non viceversa".

Sulle questioni di casa Inter: "Si discute molto anche della clausola di Denzel Dumfries, quei 25 milioni che sono cifra stra-abbordabile per tanti club stranieri (scadenza della suddetta il 31 luglio). Molti si domandano “come mai la cifra è così bassa?” e il motivo è semplice: l’olandese a suo tempo fece un passo verso il club e, invece di puntare alla scadenza, rinnovò il suo accordo, ma a cifre “comode”. La domanda cruciale, però, è un’altra: quanto fanno paura ‘sti 25 milioni? Molto, ovvio, ma non sono la discriminante principale per capire se Dumfries resterà o non resterà in nerazzurro. Quella, banalmente, dipende dalle sue intenzioni: l’olandese è felice a Milano? Se la risposta è “sì” non c’è clausola che possa far vacillare il sodalizio. Ed è esattamente quello che capiremo nei prossimi giorni".