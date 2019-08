Biasin su Icardi: "Zero novità, rifiuta tutto perché vuole restare all'Inter. Ma a fare cosa?"

Nel corso di Radio Marte è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin che è stato interrogato sulla situazione Icardi: "Icardi non ha cambiato idea da quello che scrisse nel post. Lui porta avanti il suo pensiero di restare all'Inter, chiaramente in modo illogico e irrazionale perché resterebbe a fare niente. Mancano però pochi giorni e ad oggi dico che resterà a Milano. Juve? Combatto con questo, lui non aspetta la Juventus, anzi rifiutò lo scambio l'anno scorso per giocare la Champions con l'Inter. Lui ha respinto tutto, la gente non ci crede ma è così. Poi se negli ultimi giorni si può concretizzare qualcosa... magari uno scambio che fa comodo anche alla società, allora si farà, ma lui non apre a niente. L'Inter però non tornerà indietro su di lui".