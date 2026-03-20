Biazzo: “I tocchi di De Bruyne ti risvegliano in gare come queste”

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Il giornalista Salvatore Biazzo ha commentato ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' la vittoria del Napoli a Cagliari: "Il risultato è più importante della prova, sicuramente. Voglio però sottolineare De Bruyne, c’è sempre qualcuno che critica, ma io vorrei tutti De Bruyne. Come tocca palla ti risveglia anche in una gara come questa, ha una classe infinita. Il Napoli non deve mettere però la modalità silenziosa dopo il gol”.

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