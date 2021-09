Biazzo su Spalletti: “Non sta facendo la prima donna come a Roma e Milano"

Salvatore Biazzo, voce storica della Rai, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Credo che la partenza fulminante del Napoli sia già un buon viatico per la qualificazione in Champions. Il Napoli però ha dato anche dei segnali per la lotta scudetto, che è un obiettivo possibile. Conoscendo i napoletani, tengono molto di più al titolo che alla Champions. Il campionato italiano sta migliorando, i decibel di questo torneo sono più alti rispetto agli scorsi anni. Ci sono squadre che esprimono qualità e il Napoli si colloca come la squadra favorita. Ha dimostrato di avere potenza e qualità. Anguissa fa la differenza perché il contesto Napoli esprime grande qualità, tutta la squadra sta crescendo e Spalletti sta facendo un eccellente lavoro.

Il miglioramento di Mario Rui? La volontà del calciatore coincide con la tranquillità che sta dando Spalletti che non sta facendo la prima donna come a Roma e a Milano, ma il gregario. Il tecnico sta facendo ricredere tutti, e anche a me che ero un po’ scettico. Mario Rui fa delle critiche, che potrebbero essere la sua debolezza, il suo punto forza e l’allenatore dà tranquillità a tutti”.