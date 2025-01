Bifulco: "Il Napoli deve rinforzarsi perché la rosa adesso è corta"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giuseppe Bifulco, ex Napoli e responsabile scouting della prima Roma di Ranieri: “La Roma non merita la posizione che occupa in classifica e quindi il Napoli non deve sottovalutare la gara con la Roma che ha ritrovato serenità ed energia. Il Napoli è anche squadra forte e sta dimostrando di essere all’altezza del posto che occupa, è un Napoli in evoluzione, sta completando l’organico. I giocatori individuati sembrano tutti di ottimo livello non solo per sostituire Kvara, ma anche in difesa. La Roma è viva di nuovo, Ranieri è stato capace di rivitalizzare calciatori che avevano perso entusiasmo e adesso c’è una squadra che ha voglia di fare.

Qualche colpo di quelli che sento in chiave Napoli verrà finalizzato, dal Manchester United soprattutto, credo ci sarà la volontà di trovare un accordo e parliamo di un giovane, ma molto importante. Così come Comuzzo, credo possa essere un ottimo rinforzo per la difesa. Bisogna fare necessariamente qualcosa sul mercato perché la rosa del Napoli è corta e più si va avanti e più la lotta si incalza.

Sono a Roma, il mercato non è ancora entrato nel vivo e le nostre squadre per acquistare devono vendere. Anche l’Atalanta ha dovuto cedere Zaniolo prima di acquistare: il puzzle si sbloccherà in questi ultimi giorni.

Ranieri riesce ad entusiasmare chiunque. Quando lavoravo con lui eravamo tutti contenti e soddisfatti perché ha questa grande capacità di generare entusiasmo nell’ambiente. Della Roma bisogna temere l’entusiasmo dei giocatori perché oltre al metodo tattico, è l’entusiasmo che Ranieri trasmette che fa la differenza”.