Big del Brescia out con la Juve, l'annuncio di Diego Lopez: "In 3 recuperano per il Napoli"

Il tecnico del Brescia Diego Lopez ha parlato in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani sera contro il Napoli di Gennaro Gattuso: "Joronen, Tonali e Gastaldello sono a disposizione. Con la Juve è stata una partita particolare, la prestazione era positiva. Con l'espulsione è diventato tutto più difficile. Fino al gol la squadra stava bene, è rimasta in partita sempre. Bjarnason ha avuto un'occasione importante, ma la squadra è migliorata anche difensivamente".