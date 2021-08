Biglia: "Napoli allo stesso livello delle altre, sarà un bellissimo campionato"

Raggiunto da Sky, Lucas Biglia, oggi in forza ai turchi del Karagümrük di cui è capitano, racconta la sua avventura a Istanbul: "Sono arrivato qui in un momento di crisi a livello generale, ero in scadenza di contratto col Milan e avevo paura di rimanere senza squadra. Ho ricevuto una telefonata e ho preso una decisione con rapidità, insieme alla mia famiglia: ora sono contento, sono qui per il secondo anno e ho tutta la voglia di fare bene".

Qual è la tua griglia di partenza per lo scudetto? "Juve, Napoli, Lazio sono squadre che hanno fatto bene e preso gente giusta. C'è la Roma, sarà un bellissimo campionato. Vedo tante squadre allo stesso livello, sarà bello da vedere".