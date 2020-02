Biglietti Inter-Napoli, Alvino annuncia: "Lunedì Listicket avvierà le pratiche di rimborso"

Tiene banco la polemica per i biglietti delle trasferta Inter-Napoli, con alcuni tifosi azzurri che hanno prima acquistato il biglietto per poi vedersi revocata la possibilità di seguire i ragazzi di Gattuso in trasferta. Queste le ultime rivelate da Carlo Alvino: "Lunedì Listicket avvia le pratiche di rimborso per i tifosi residenti in Campania che avevano già acquistato il biglietto. Attenzione, la trasferta resta aperta a tutti i tifosi (anche senza tessera) residenti fuori regione".

