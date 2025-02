Bigon: "Conte porta avanti il suo credo e per poco non gli è riuscito il colpaccio"

vedi letture

Alberto Bigon, capitano del Milan della prima stella e allenatore del secondo scudetto del Napoli, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha commentato così la gara degli azzurri: "Roma-Napoli? Conte anche ha portato avanti il suo credo e ci è mancato poco che gli riuscisse il colpaccio, ma alla fine il pareggio della Roma è meritato. Devo dire che Conte sta facendo il suo solito buon lavoro. Si fa fatica a fare il gol al Napoli. Conte sta lavorando col materiale che lui ha scelto, come Lukaku. Il Napoli sarà un avversario ostico per tutti per il primo posto: soprattutto senza coppe, Conte può preparare molto meglio le partite".