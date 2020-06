Bigon ricorda: "Mertens grande intuizione, all'inizio doveva essere un nuovo Lavezzi..."

Riccardo Bigon, ex direttore sportivo del Napoli, ora al Bologna, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ieri, prima della finale del Napoli, non avrei parlato nemmeno sotto tortura, adesso invece sì. Sono molto contento per la squadra azzurra. Benitez mi ha elogiato? Lo ringrazio, in effetti Dries Mertens fu una grande intuizione, lo prendemmo come esterno, in realtà doveva essere un nuovo Lavezzi, poi si è rivelato un centravanti. Ricordo ancora quando comprammo Jorginho, il brasiliano veniva dal Verona, anche se non era adatto al modulo di Benitez, un acquisto azzeccatissimo per come è andata a finire. Ho chiamato Cristiano Giuntoli, gli ho detto che a Napoli bisogna avere tanta pazienza, è una città che ti dà tanto sotto ogni punto di vista e regala enormi soddisfazioni in caso di vittorie e trionfi".