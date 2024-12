Bijol, lo scopritore: "Napoli, prendilo! Visto che piedi? Non a caso era un centrocampista..."

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Bijol è un giocatore da Napoli? L’ho portato ad Udine, in Turchia giocava da centrocampista. Il gol che ha segnato a Monza fa emergere le sue caratteristiche, si vede come esce palla al piede, è un difensore con i piedi da centrocampista. Ha fatto un gol da mezzala, è un giocatore che nel Napoli ci potrebbe stare molto bene.

Quello 0-5 fu una partita incredibile, fu un bel pomeriggio, la curva dell’Udinese mi fece un bellissimo striscione, quell’anno arrivammo ottavi ed andammo in Europa, avevamo la squadra con l’età media più bassa, fu una svolta incredibile per i destini del Napoli. Fu una programmazione ben riuscita, quella rosa quasi nella sua interezza arrivò seconda con Mazzarri dietro il Milan.

All‘Atalanta lo scudetto non è un obbligo, Percassi ha una potenza economica incredibile, ha possibilità immense, lo scudetto a Bergamo può succedere perché il gruppo squadra ci crede sempre. Per lo scudetto potrebbe verificarsi il derby tra gli sponsor tra Napoli ed Atalanta. Torino? A chi non piacerebbe, però non c’è niente con i granata, ricordo che hanno grandi professionisti che lavorano. Spesso vengo accostato la quella piazza prestigiosa perché sono molto amico del presidente Cairo”.