Bilardo: "Ci sono giocatori fatti proprio per Napoli, come Maradona o Icardi..."

Fabio Bilardo, ex membro dell'entourage di Duvan Zapata ed ex agente di Jose Sosa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "James? Mi sembra un'operazione importante per il Napoli. C'è un procuratore che ha un'esperienza molto importante, uno dei più grossi del mondo, il Napoli ha un direttore intelligentissimo, questo è un presupposto per arrivare a buon fine. Icardi? Ma tutto il pacco o solo il giocatore? (ride, ndr). Io amo Napoli, ci sono alcuni calciatori che sono fatti proprio per Napoli, come Maradona o anche Icardi, sarebbe bellissimo vedere Wanda a Napoli".