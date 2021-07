Birindelli esalta Spalletti: “Ogni calciatore vorrebbe essere allenato da uno come lui”

Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato di Luciano Spalletti: “Io credo che ogni giocatore vorrebbe essere allenato da un allenatore come Spalletti. Spalletti o si ama o si odia: è un uomo molto diretto e schietto. Coinvolge tutti all’interno del gruppo. Mi sembra un modo di fare corretto”.