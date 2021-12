Birindelli: "Il Napoli gioca meglio di tutti e Spalletti ha vinto meno di quello che avrebbe meritato"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Birindelli, allenatore dell’Empoli U16 ed ex calciatore, fra le tante, di Empoli e Juventus: “Scudetto? Il cerchio si sta un po’ chiudendo, i distacchi iniziano ad essere importanti. Il Milan è uscito dalle coppe e questo sarà un vantaggio sulle altre. L’Inter, ogni settimana, ci sorprende sempre di più. Napoli? Se riuscisse ad avere una rosa più profonda, in grado di sopperire a tutti gli infortuni che sta avendo sarebbe la più accreditata per vincere il titolo, perché gioca meglio di tutti. Luciano Spalletti insegna calcio da grande allenatore, ma ha vinto meno di quanto abbia meritato sul campo”.