Podcast Bucchioni: "Messaggio forte, Napoli tornato ad essere una squadra contiana"

Il Napoli batte il Bologna 2-0 a Riyad e conquista la sua terza Supercoppa Italiana. Ma che messaggio manda alle sue rivali per lo scudetto? Ecco il pensiero del giornalista Enzo Bucchioni ai microfoni di Tmw Radio.

"Un messaggio forte. Vuol dire consolidare il lavoro che hai fatto. Molti parlano di un miracolo riguardo lo scudetto, invece hai rivinto e pensi di poter aprire un ciclo. Sono tutte cose che creano autostima. Poi ci sono segnali di unità e armonia ritrovata. Un mese fa c'erano scenari completamente differenti, viste le parole di Conte. E' tornata ad essere una squadra contiana".