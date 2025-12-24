Podcast
Bucchioni: "Messaggio forte, Napoli tornato ad essere una squadra contiana"
TuttoNapoli.net
Il Napoli batte il Bologna 2-0 a Riyad e conquista la sua terza Supercoppa Italiana. Ma che messaggio manda alle sue rivali per lo scudetto? Ecco il pensiero del giornalista Enzo Bucchioni ai microfoni di Tmw Radio.
"Un messaggio forte. Vuol dire consolidare il lavoro che hai fatto. Molti parlano di un miracolo riguardo lo scudetto, invece hai rivinto e pensi di poter aprire un ciclo. Sono tutte cose che creano autostima. Poi ci sono segnali di unità e armonia ritrovata. Un mese fa c'erano scenari completamente differenti, viste le parole di Conte. E' tornata ad essere una squadra contiana".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina LiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
In primo piano
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com