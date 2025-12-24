Del Genio: "Modulo ideale con due punte vicine, sembra schema collaudato da anni"
Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio tornando a parlare della finale di Supercoppa vinta lunedì contro il Bologna: "Gli attaccanti giocando insieme e più vicini hanno trovato un'intesa straordinaria. Meccanismi, questi, tipici di una squadra che fa questo da sempre, invece sono cose nuove con un sistema di gioco utile con idee valide e con gli interpreti bravissimi dal punto di vista tecnico.
Se vogliamo trovare un difetto, e l'ha detto Conte, è che tecnicamente è stato fatto quasi tutto bene tranne la conclusione finale o l'ultimo passaggio. Altrimenti col Bologna sarebbe stata una goleada. Speriamo che queste certezze potranno evitare questi down clamorosi che in passato ci siamo stati tra partite bellissime e altre con zero tiri in porta".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cremonese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro