Del Genio: "Modulo ideale con due punte vicine, sembra schema collaudato da anni"

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio tornando a parlare della finale di Supercoppa vinta lunedì contro il Bologna: "Gli attaccanti giocando insieme e più vicini hanno trovato un'intesa straordinaria. Meccanismi, questi, tipici di una squadra che fa questo da sempre, invece sono cose nuove con un sistema di gioco utile con idee valide e con gli interpreti bravissimi dal punto di vista tecnico.

Se vogliamo trovare un difetto, e l'ha detto Conte, è che tecnicamente è stato fatto quasi tutto bene tranne la conclusione finale o l'ultimo passaggio. Altrimenti col Bologna sarebbe stata una goleada. Speriamo che queste certezze potranno evitare questi down clamorosi che in passato ci siamo stati tra partite bellissime e altre con zero tiri in porta".