Caressa: "Visto Conte? Non sbaglia mai con la vittoria a un passo!"

vedi letture

Sul suo canale Youtube, il giornalista Sky Fabio Caressa ha parlato del Napoli e dei suoi protagonisti: "Milinkovic-Savic-Meret, chi è meglio? Tecnicamente Meret è migliore. Vanja ha nomea di para-rigori. Sicuramente ha più piede ma mi lascia perplesso per come gioca in porta. Nel lancio è molto bravo e apre prospettive di gioco. Io preferisco Meret, però. E credo che verranno alternati quando tornerà Meret. Rrahmani ormai è una garanzia. Il Napoli ha vinto la Supercoppa.

Guardate come cambia il Napoli quando c'è qualcosa da vincere a portata di mano. Questo è Conte. Le sue squadre l'addentano la vittoria. Io l'ho sempre detto, per Conte è importante portare a casa qualcosa di consolidato. Ecco perché quando la vittoria è più lontana, la squadra fa più fatica a ottenere il risultato. Per questo lui ha voluto subito spingere sul campionato. In Champions io credo abbia fatto la possibilità di giocarsi il playoff. E lui su questo si è concentrato. Questi non sono discorsi che si fanno prima di scendere in campo, ma nelle rotazioni questa era forse la sua idea iniziale".