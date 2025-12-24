Nino D'Angelo: "Non è vietato sognare! Neres? Finalmente è esploso"

Il cantautore e grande tifoso del Napoli, Nino D'Angelo, ha esaltato David Neres e tutto il gruppo a disposizione di mister Antonio Conte ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Finalmente è esploso. Si sacrifica e segna, cosa chiedere di più alla vita. Ora può trascinarci.

Altro azzurro che lodato dal cantante è Lobotka: "Trovi uno che non lo sia. Giocatore unico nel suo genere". Una sorta di "guida spirituale" lo definisce ma soprattutto un giocatore capace di prendere per mano la squadra nonostante le assenze di giocatori del calibro di De Bruyne, Lukaku e Anguissa. E presto inizieranno a rientrare gli infortunati, prosegue, e in quel momento "non ce ne sarebbe per nessuno".

Gli ultimi risultati ottenuti farebbero pensare che si possa aprire definitivamente un ciclo ma Nino D'Angelo sottolinea come non sia facile confrontarsi con gli altri club che possono contare su patrimoni diversi a disposizione da investire sul mercato: "Non è facile ma non è neanche vietato sognare" sottolineando che "dove non si può arrivare con i soldi, si può provare con il talento e con le idee, che al Napoli non sono mai mancate".