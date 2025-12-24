Adani su Neres: "Conte l'ha trasformato in Foden! Tutto avrei immaginato, ma non questo"
Daniele Adani, attraverso i propri canali social, ha esaltato il lavoro di Antonio Conte fatto su David Neres, trasformato secondo l'ex calciatore in Foden: "Tutto avrei immaginato.... Che David Neres potesse diventare decisivo sicuramente, con Conte di più. Ma che Conte trasformasse David Neres in Phil Foden questo mai! Tra le linee, con le pause, nelle scelte, le variazioni, le letture, nel traffico, in rifinitura, in pressione, questo mai!".
