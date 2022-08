Boban distrugge la Superlega: "Una vergogna mai nata, progetto fallito"

L'ex fantasista del Milan ha toccato tanti temi. Ad esempio ha citato la Superlega, definendola “una vergona mai nata”.

Curiose e numerose dichiarazioni rilasciate da Zvone Boban a La Gazzetta dello Sport. L'ex fantasista del Milan ha toccato tanti temi. Ad esempio ha citato la Superlega, definendola “una vergona mai nata”.

Precisamente, alla domanda sulla vittoria della Champions da parte del Real Madrid, principale artefice dell’idea Superlega, ha così risposto: "È stata la dimostrazione di quanto l’Uefa sia pulita e che il calcio è imprevedibile, come la vita. Era un piano assurdo e morto in 2 giorni nell’aprile 2021. Anzi, possiamo dire mai nato. Qualsiasi progetto calcistico, dove sana competizione e valori dello sport non sono al primo posto, è destinato a finire male. Il calcio appartiene a tutti quelli che lo amano e lo seguono. La Superlega è stato un maldestro tentativo di rubarlo a tutti noi ed è vergognosamente fallito come merita. Ne stiamo parlando anche troppo: non esisterà mai".