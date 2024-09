Boban: "Inter resta la favorita, non vedo le altre al loro livello"

La Champions è davvero dietro l'angolo ma c'è chi, come Zvone Boban, ha già le idee molto chiare. L'ex calciatore infatti - si legge anche su La Gazzetta dello Sport - punta molto sull'Inter di Simone Inzaghi. A giudizio di Boban, che lo scorso gennaio si è allontanato dai riflettori dopo la fine dell'esperienza con la UEFA, i nerazzurri hanno qualcosa in più rispetto a tutte le altre italiane: "L'Inter ha dimostrato di poter competere con tutti, le altre non le vedo a questo livello. I nerazzurri sono ancora favoriti per lo Scudetto, hanno la rosa più forte e completa".

Impossibile sentire Boban e non parlare di Milan, club per cui ha lavorato come dirigente tra il 2019 e il 2020 prima di una brusca interruzione. E Boban, nonostante il precedente, non dimentica il suo glorioso passato rossonero: "Per me il Milan è sempre il Milan. Fonseca? Bisogna dargli tempo, è appena arrivato a Milano. Spero si possa correggere, al di là dei risultati il problema è il gioco".