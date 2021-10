Boban: "Napoli e Inter favorite per lo scudetto. Juve? Non credo possa farcela"

Zvonimir Boban nella lunga intervista rilasciata a Sport Week in edicola domani, ha parlato anche della corsa scudetto: "Le favorite sono Napoli e poi Inter - anticipa La Gazzetta dello Sport - Gli azzurri hanno tutto mentre dei nerazzurri non amo la difesa a tre. Ma Inzaghi ha una coppia come Lautaro e Dzeko che è strepitosa. Edin non farà rimpiangere Lukaku. La Juventus? Allegri è un leader ma giocano soprattutto di rimessa. Non ha chi permette di gestire le gare. Non credo possa lottare per lo scudetto".