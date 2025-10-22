Boban smentisce Conte: "Non c'entrano i nuovi, manco giocano! Beukema? Più Buongiorno..."

"Il mercato non c'entra nulla con questa sconfitta", dice Zvonimir Boban in diretta a Sky dopo il ko del Napoli col Psv. Si commenta da studio la frase di Conte sui nove nuovi che potrebbero aver modificato gli equilibri all'interno dello spogliatoio. Ma l'ex Milan non è dello stesso avviso: "Sono stato giocatore anche io e so perfettamente quanto sia importante lo zoccolo duro e Conte ha mantenuto quattorrdici giocatori dalla precedente annata.

Io tutto questo problema dei nuovi acquisti proprio non lo vedo. Spiegatemi: a parte De Bruyne chi gioca dei nuovi? Ve lo dico io: nessuno. Quindi io non vedo questo dramma nell'arrivo dei nuovi. Se questi ragazzi si comportano bene, dove sta il problema? Mi parlate di Beukema ma stasera lì dietro ha sbagliato Buongiorno, non Beukema".