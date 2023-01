Bobo Tv, Cassano: "Facile citare Lobotka, l'impresa Spalletti l'ha fatto su un altro!"

Antonio Cassano alla Bobo Tv esalta il Napoli e lo fa anche elogiando un calciatore in particolare

Antonio Cassano alla Bobo Tv esalta il Napoli e lo fa anche elogiando un calciatore in particolare: "Il Napoli sa fare tutte le partite che gli proponi, quella sporca, quella aperta, tutte! Per me quello più importante in assoluto è Lobotka, ma se devo dire il colpo di genio dell'allenatore dico Meret, ma non come portiere soltanto, ma Spalletti lo fa giocare con i piedi, cosa che detestava ma è ripartito anche se ne cercavano un altro ed ora fa passaggi di 30-40 metri, aperture, si prende rischi! Poi ha fatto anche una grande parata su Piatek e lui è sempre stato forte tra i pali.