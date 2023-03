BoboTv, Adani: “Kvara come Best, dopo Vinicius c’è lui. Lobotka? Può giocare bendato!”

Nel corso della Bobo Tv è intervenuto l'ex difensore Daniele Adani

Nel corso della Bobo Tv è intervenuto l'ex difensore Daniele Adani che ha analizzato la vittoria del Napoli contro l’Atalanta concentrandosi anche sulle prestazioni di alcuni singoli: “Il Napoli è la squadra più bella del mondo. Il Napoli è per tutti ed è giusto rimarcarlo. Il primo tempo con l’Atalanta è stato un buon primo tempo, ma il secondo è stato straordinario. È stato tutto quello che un telespettatore dovrebbe sperare di trovare quando si approccia ad una partita di calcio, c’è stato di tutto. Kvaratskhelia richiama e ricorda Best, però Lobotka non ha sbagliato un passaggio, ora il prossimo step è giocare bendato. Vede il gioco oltre le maglie avversarie, non gli danno fastidio. Il gol dell’1-0 nasce da una pressione clamorosa di Anguissa e dalla collaborazione di Osimhen.