BoboTv, Vieri: “L’Inter è fortissima, non esiste stare a 13 punti dal Napoli”

Nel suo consueto intervento ai microfoni della BoboTV, Christian Vieri ha parlato del derby vinto dall'Inter contro il Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo consueto intervento ai microfoni della BoboTV, Christian Vieri ha parlato del derby vinto dall'Inter contro il Milan: "Derby triste secondo me. L'Inter ha dominato il primo tempo, zero partita da parte del Milan. Secondo me l'Inter doveva chiuderla nel primo tempo perché poi rischi, anche contro il Milan che non sta bene perché può sempre succedere tutto. Secondo tempo triste, partita bruttissima. L'Inter ha uno squadrone, poteva e doveva fare più gol perché domenica è stata superiore.