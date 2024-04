Bogliacino: "Mi piacerebbe vedere un mio ex compagno sulla panchina del Napoli"

Mariano Bogliacino, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'Legends - Ci vediamo a Napoli' su Sportitalia.

Mariano Bogliacino, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'Legends - Ci vediamo a Napoli' su Sportitalia: "Perché il Napoli sta facendo così fatica? Purtroppo il cambio di allenatore a inizio stagione ha influito molto. I giocatori con Spalletti erano abituati a giocare in un certo modo, come si è visto dalla vittoria del campionato. Poi l'arrivo di Garcia ha cambiato tutto. I giocatori non si sono trovati con lui e questo, insieme ad alcune cessioni importanti che non sono state sostituite a dovere, ha portato alla mancanza di risultati. Credo sia fondamentale trovare subito il tecnico per la prossima stagione.

De Zerbi al Napoli? Mi piacerebbe molto. Si sta imponendo alla grande in Inghilterra e fa piacere vedere giocare le sue squadre, gli faccio i complimenti perché sta facendo una carriera bellissima".

Sul suo passato in azzurro: "Un aneddoto sulla mia avventura a Napoli è quando è nata mia figlia Celeste. In ospedale sono venuti quasi venti tifosi per salutare lei, mia moglie e me. È stata una cosa bellissima che mai dimenticheremo. Napoli è una piazza che amiamo moltissimo, ho due figli napoletani".