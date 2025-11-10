Bologna, ag. Pessina: "Momenti che sogni da bambino! Sul Napoli..."

Il portiere classe 2007 Matteo Pessina ha fatto il suo esordio assoluto tra i professionisti proprio nel match del Bologna contro il Napoli: un debutto a sorpresa, non previsto, avvenuto per l'infortunio di Skorupski e la contemporanea assenza di Ravaglia. Il suo agente, Lorenzo Lazzari, ne ha parlato a TuttoMercatoWeb.com: "Massimo è un bergamasco, sempre molto inquadrato, bilanciato. Era chiaramente contento ma riesce a mantenere una certa pacatezza anche nei momenti in cui una persona nomale potrebbe perdere la testa".

Una domenica così è difficile da dimenticare...

"Quando inizi a giocare questi momenti li sogni da bambino. È un grande lavoratore, lo fa sempre in silenzio. Con il club abbiamo deciso di fargli vivere un anno di formazione per crescere e ieri ha raccolto i frutti del suo lavoro che svolge nell'ombra".

Anche per lei, che lo segue nel percorso professionale, immagino sia stata una bella soddisfazione.

"Di belle emozioni in questi anni ne abbiamo vissute diverse. Ci siamo detti che bisogna continuare a lavorare e rimanere umili e pensare giorno dopo giorno. È stata una grande emozione, ma bisogna stare con i piedi per terra".

L'esordio in prima squadra è anche un riconoscimento al lavoro svolto dal settore giovanile del Bologna.

"Ci hanno creduto da quando aveva quattordici anni. È un club ambizioso con una linea guida ben chiara. L'esordio in prima squadra è un premio per tutti, poi si è ben comportato. E le lacrime di fine partita con i compagni che lo portano quasi in trionfo sono un grande momento".

Il Bologna ha giocato una partita convincente. Che Napoli ha visto?

"Avevo visto il Bologna anche a Parma e mi aveva dato l'impressione di essere una squadra di altissimo livello. I dati parlano per Italiano. Poi Sartori e Di Vaio non hanno bisogno di presentazione. Il Napoli non ha fatto una prestazione positiva e un po mi ritrovo nelle parole di Conte quando dice che sembra che ognuno giochi per sè".