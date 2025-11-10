Varriale: "La rosa del Bologna è più qualitativa di quella che Conte può usare ora"

vedi letture

Il giornalista Enrico Varriale, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha commentato il momento negativo del Napoli dopo l'ultima sconfitta: "Io non dico che la rosa del Bologna sia più ampia di quella del Napoli, sarei un matto a dire una cosa del genere. Però dico che in questo momento la rosa del Bologna è sicuramente più qualitativa di quella che in questo momento Conte ha a disposizione. E lo dico sulla base di esempi che si possono fare. Partendo dal fatto che tutti sti giocatori nuovi del Napoli che in qualche modo Conte avrebbe trascurato, poi le loro occasioni le hanno avute. Si può dire che Lucca non abbia avuto le occasioni? Lucca le occasioni le ha avute ed ha quasi sempre deluso, ma era stato preso per fare la riserva non il titolare. Lo stesso dicasi per Beukema che ha giocato tante partite, uno dei protagonisti del disastro di Eindhoven è stato Beukema con interventi francamente discutibili. Questi sono i nuovi che Conte non avrebbe utilizzato o non starebbe utilizzando...

Per esempio, il Bologna ha Lucumì che ha fatto di tutto per farsi cedere e ha fatto qualche partita in cui ha fatto vedere di non stare nei panni. Alla fine è stato confermato perché troppe alternative non ce n'erano, ma soprattutto perché è andato poi in campo sempre convinto. Nel Napoli, ci sono giocatori che perché sono stati utilizzati di meno o si aspettavano qualcosa di più... faccio l'esempio di Neres, che a me è un giocatore che piace tantissimo, quest'anno sta deludendo. Inoltre, gli infortuni sono stati tanti".