Podcast Di Gennaro perplesso: "Conte attento, sono parole pesanti! Pare quasi una resa"

L'ex calciatore e oggi opinionista Antonio Di Gennaro, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha commentato la disfatta del Napoli in trasferta contro il Bologna e le successive dichiarazioni allarmante dell'allenatore Antonio Conte. Di seguito le sue parole:

"Sono parole pesanti le sue. Lo stimo molto, però bisogna stare attenti nella comunicazione. Ha detto cose abbastanza pesanti, mi sembra quasi una resa, come avesse mollato. E' a due punti dalla vetta, mi sembra incredibile. Cinque sconfitte sono tante, il Bologna è una delle più in forma ma il Napoli mi pare che abbia dei giocatori che non rendono più".