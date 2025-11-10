Frattura squadra-Conte, Bonan: “Dissenso gestione e se la attacchi pure in pubblico arriva allo strappo!"

Il giornalista Alessandro Bonan, a Sky Sport, ha analizzato il momento delicato del Napoli e la frattura tra il gruppo squadra e l'allenatore Antonio Conte. Queste le sue parole: "La prima cosa è che Antonio Conte con queste dichiarazioni - che seguono quello che ci aveva raccontato Massimo Ugolini - si prende dei rischi. Perché se già prima la squadra in qualche modo voleva manifestare non dico un dissenso, ma certamente una questione di gestione all’allenatore, che è colui che ordina la gestione, vuol dire che non stiamo parlando di due entità che comunicano nel miglior modo in questo momento storico.

Se a questo aggiungi il fatto che la squadra viene in qualche maniera accontentata, ma poi gioca una brutta partita, e Conte rimette la squadra in piazza con delle dichiarazioni, non è detto che poi la reazione della squadra sia positiva. Cioè, deve mettere anche in conto il fatto che qui c’è il rischio di arrivare ad uno strappo tra la squadra e l’allenatore. E allora lì è un problema, di solito fino a un certo punto perché credo molto nella centralità di una società, in questi casi la società deve intervenire. Colui che comanda davvero, cioè De Laurentiis, deve intervenire adesso: però attenzione perché non può andare ognuno per una strada diversa, bisogna andare tutti nella stessa direzione e farlo con una certa serietà. C’è anche da dire che il Napoli stava da tempo mostrando dei segnali non propriamente positivi”.