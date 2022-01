Bologna, Arnautovic a Dazn: "Dispiaciuto per il mio infortunio ma di più per la sconfitta"

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha commentato la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di DAZN: "La cosa peggiore è aver perso la partita. Non sono felice per il mio infortunio ma sono più dispiaciuto per la sconfitta".

Come si esce fuori da questo momento di difficoltà fisica? "Non ho una risposta, è un problema che non riesco a capire. Il dolore scompare per due giorni e poi ritorna. Durante la partita poi è un disastro".