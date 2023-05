Bologna, Ferguson: "Mostrata la nostra forza contro i campioni d'Italia"

"La stagione non è ancora finita, andremo a Lecce per fare risultato".

Il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, ha parlato così ai canali ufficiali del club rossoblù al termine della gara pareggiata con la capolista Napoli: "C’era una bella atmosfera oggi, il Dall’Ara era pieno e noi abbiamo giocato una buona gara contro i campioni d’Italia dimostrando che siamo una squadra forte. Nel primo tempo non abbiamo approcciato la partita come avremmo voluto, ma nella ripresa siamo cresciuti, abbiamo giocato meglio e rimontato due gol portando a casa un punto. La stagione non è ancora finita, andremo a Lecce per fare risultato.

Io voglio sempre segnare e quando mi arriva l’occasione per andare in rete devo provarci. Mi trovo bene in ogni posizione del centrocampo e sono a disposizione ovunque il mister mi chiede di giocare".