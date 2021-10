Bologna, Hickey: "Mi trovo bene col nuovo modulo, ho più libertà di manovra"

Presente in conferenza stampa insieme a Sinisa Mihajlovic, alla vigilia della sfida contro il Napoli, l'esterno del Bologna, Aaron Hickey, ha parlato del suo momento e di quello della squadra: "Con il nuovo ruolo ho molta più libertà di manovra, posso spingermi più in avanti anche se cerco sempre di difendermi. Però di base mi sto trovando bene. Come mi trovo con Theate? Abbiamo un buon rapporto sul campo e siamo amici anche fuori. Durante la partita comunichiamo in inglese. L'Under 21 scozzese? L'ultima volta sono stato convocato, ma ho preferito rimanere a Bologna per superare un fastidio al ginocchio".