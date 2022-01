Bologna, Mihajlovic: "Calo ovvio senza allenarsi, il Cagliari non ha voluto spostarla!"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Cagliari il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è tornato a parlare del mancato rinvio della gara usando toni duri nei confronti del club sardo: “Sempre meglio essere onesti che furbi, anche se oggi ha vinto la furbizia. Il Cagliari poteva essere d’accordo sul rinvio o sul giocarla domani, ma ha voluto giocare oggi e ha ottenuto un risultato importante. Nella vita ognuno ha quel che si merita e la ruota gira”.

Sulla gara in sé invece il tecnico serbo si sofferma soprattutto sul calo finale dovuto alla mancanza di allenamenti nelle gambe: “Sapevamo che negli ultimi venti minuti saremmo calati e loro ci hanno portato dove volevano e hanno vinto, mentre noi abbiamo preso due pali che avrebbero potuto essere gol. Abbiamo perso lucidità nel gestire e difendere, ma era normale che accadesse visto che non ci siamo allenati. Mi spiace perché potevamo portare il risultato a casa. - continua Mihajlovic come riporta Tuttobolognaweb.com - Ci siamo chiusi, ma non era paura. Era solo una questione di condizione fisica e lucidità. Non ho nulla da rimproverare alla squadra che ha dato tutto e non meritava questo risultato. Fino a che siamo stati in condizione stavamo gestendo la partita. Prendere due gol senza prendere tiri in porta rode, il primo è un fallo laterale il secondo è una autorete. Abbiamo perso lucidità".