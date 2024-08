Bologna, Moro: "Difficile commentare una partita quando perdi 3-0"

Nikola Moro, centrocampista del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la partita persa per 3-0 sul campo del Napoli: "E' difficile commentare una partita quando perdi 3-0, dobbiamo essere bravi ad andare avanti senza far drammi e con la consapevolezza che possiamo crescere tanto. Per 45 minuti siamo stati pienamente in gara contro un avversario di valore come il Napoli, è mancato qualcosa al momento dell'ultimo passaggio.

Al 47', purtroppo, è bastata una distrazione per trovarci in svantaggio e andare negli spogliatoi sotto di un gol ha avuto un risvolto psicologico non indifferente. Anche nella ripresa siamo riusciti a palleggiare e ci siamo avvicinati alla loro area di rigore, sbagliando però troppe volte l'ultimo passaggio".