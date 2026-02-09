Bomba Chiariello: "Restyling Maradona, ADL non partecipa e senza il Napoli Euro2032 non si fa qui!"

Umberto Chiariello, giornalista, nel corso della trasmissione 'A pranzo con Chiariello', su Radio Crc, ha rivelato notizie molto importante sulla questione stadio Maradona: "Mi è stato detto da ambienti molto vicini a Gravina e da ambienti di Nyon, che senza il consenso del Napoli Calcio, Napoli non potrà mai essere prescelta per partecipare a Euro 2032. La partecipazione del Calcio Napoli al progetto Maradona è essenziale al fine della scelta di Napoli come sede di Euro 2032. Non mi risulta che il Napoli voglia partecipare a questo progetto, non si è presentato a una call volutamente. De Laurentiis è intenzionato a fare il suo stadio, ha la mappatura di tutte le zone possibili nel Comune di Napoli.

Non vuole partecipare al rifacimento del Maradona perché ha dichiarato in tutte le forme che questo stadio è un "mezzo cesso". Non ritiene opportuno fare questa ristrutturazione profonda che vuole fare il Comune di Napoli. Per quanto il Comune di Napoli sia ottimista e ritiene di essere in grado di soddisfare tutte le richieste della UEFA per accedere a Euro 2032, posso solo dire che senza il consenso e la partecipazione attiva del Napoli né Nyon né la FIGC prenderanno in considerazione Napoli come sede ospitante.

Non c'è stato nessun confronto con la UEFA, ma solo con la FIGC. Vorrei che il Comune di Napoli chiarisse quest'aspetto. Io ho notizie certe in questo senso, ho fonti napoletane, nazionali e internazionali, fonti di altissimo livello. Chi mi ha detto che De Laurentiis non ha partecipato a questa riunione aveva l'abilitazione a dirlo. Chiedo formalmente al Comune di Napoli di chiarire quest'aspetto. E di chiarire anche il fatto che senza l'assenso del Calcio Napoli Euro 2032 non si farà a Napoli. L'ho saputo dagli ambienti della FIGC e dagli ambienti della UEFA.

Mi risulta che De Laurentiis non intende partecipare a questo rifacimento. Anzi, si riserva il diritto di intervenire se il Napoli dovesse perdere soldi da questa ristrutturazione. Il Comune dice che De Laurentiis non perderà nessun incasso, l'ha detto pubblicamente. Ma se ci sarà un danno economico per il club De Laurentiis farà le sue valutazioni. Il Napoli vuole fare il suo stadio, su questo ho fonti dirette assolute. L'intenzione è assolutamente quella".