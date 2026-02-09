Podcast Genoa-Napoli, De Paola attacca Vergara: "Quella è slealtà"

vedi letture

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto a Tmw Radio nel corso del settimanale appuntamento con l'Editoriale.

Che sensazioni le ha lasciato la Juventus nel pareggio contro la Lazio?

"Innanzitutto per fugare ogni dubbio dico che Spalletti è l'allenatore ideale della Juventus. Sta facendo delle cose pazzesche per il poco tempo che ha avuto a disposizione. Detto ciò però deve ancora lavorare tantissimo, perché certi giocatori non possono essere diventati campioni di colpo, come Locatelli e Cambiaso. Il primo ha dormito su un pallone che non poteva permettersi di perdere, mentre il secondo è il prototipo del giocatore frenetico e ieri non si è accorto di Isaksen in occasione dello 0-2. Da anni purtroppo questi giocatori commettono certi errori. Ad ogni modo la Lazio ha meritato di vincere, dal momento che ha mancato per tre volte il terzo gol. Infine ci tenevo a dire che il rinnovo di Yildiz con tanto di arrivo in elicottero non rispecchia lo stile della Juventus. Esaltare oltremodo questo evento, con Spalletti in ghingheri che si aggiusta l'abito, mi ha dato un'immagine di povertà".

Sui casi arbitrali emersi ancora una volta che commento fa?

"Tante volte ho detto che non tutti gli step on foot portano ad un rigore, così come non tutti i tocchi di mano sono punibili con un penalty. In Atalanta-Juventus per dire abbiamo invece visto un abbraccio clamoroso di De Roon su Cambiaso che non è stato punito, mentre il quasi impercettibile mani di Bremer sì. Qual è la logica dietro a queste decisioni? Cari signori arbitri, ci dev'essere un limite perché altrimenti la gente non capisce più nulla. Il punto è che ci sono contatti e contatti, e qui arrivo a Vergara. Il ragazzo dopo la sfida contro il Genoa ha detto che è impazzito di gioia quando si è sentito toccare. Così saltano i valori dello sport, perché quella purtroppo è slealtà. Il giocatore non può cercare solo il contatto per poi fare la sceneggiata in area di rigore. Posto che non ho nulla contro il Napoli".