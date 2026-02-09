Cesari: "Per gli arbitri quello su Vergara non è mai rigore". Trevisani: "Per nessuno lo è"

Al tavolo di Pressing si discute del calcio di rigore concesso al Napoli nei minuti finali della sfida contro il Genoa di sabato sera: Cornet tocca Vergara e il VAR richiama Massa per assegnare il penalty agli azzurri. Ecco la posizione di Graziano Cesari: “Questo intervento su Vergara per me non è rigore: non c'è step on foot, c'è la scarpetta che scivola via, il tocco è leggerissimo.”

Cesari aggiunge: "Vi do un'anticipazione: per gli arbitri questo non è mai rigore".

Riccardo Trevisani sentenzia: "Per nessuno è rigore".