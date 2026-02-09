Cesari: "Per gli arbitri quello su Vergara non è mai rigore". Trevisani: "Per nessuno lo è"
TuttoNapoli.net
Al tavolo di Pressing si discute del calcio di rigore concesso al Napoli nei minuti finali della sfida contro il Genoa di sabato sera: Cornet tocca Vergara e il VAR richiama Massa per assegnare il penalty agli azzurri. Ecco la posizione di Graziano Cesari: “Questo intervento su Vergara per me non è rigore: non c'è step on foot, c'è la scarpetta che scivola via, il tocco è leggerissimo.”
Cesari aggiunge: "Vi do un'anticipazione: per gli arbitri questo non è mai rigore".
Riccardo Trevisani sentenzia: "Per nessuno è rigore".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Da 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott di Arturo Minervini
Le più lette
1 Da 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
4 L'editoriale di Chiariello: "Come fate a dire che l’Inter crollerà? Probabilità scudetto Napoli vicina allo 0%"
Prossima partita
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
Fabio TarantinoFotoSta nascendo il nuovo Maradona: via pista, terzo anello aperto e nuova capienza, i dettagli
Antonio NotoSSCNapoli, Grava: "Notammo subito Vergara! Era penalizzato dal fisico, gli ho ricordato una cosa"
Pierpaolo MatroneConte risponde ad Allegri: "Non so cos'ha detto... Sicuramente quest'anno non sta giocando tanto"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la notizia sconvolgente, lo scandalo dei 240 mln, i due acquisti in 24 ore e i filofobici su Vergara
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com