Buongiorno a Mediaset: "Rigore che pesava tanto, la qualificazione ci dà tanta carica"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai rigori contro il Cagliari, grazie alla quale gli azzurri accedono ai quarti di finale di Coppa Italia: "I rigori sono sempre difficili da affrontare, siamo contenti di essere passati".

Quanto pesava quel pallone dell'ultimo calcio di rigore? "Pesava sicuramente tanto, sono andato sul dischetto convinto senza pensarci troppo".

Ora arriva la Juventus in campionato, quanta carica vi dà questa qualificazione ai rigori? "Ci dà sicuramente una grande carica, cercheremo di prepararla al meglio in questi giorni con il mister, dopo stasera che cercheremo di riposare".