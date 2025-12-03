Mazzocchi a Mediaset: "Cambio modulo? No, per risollevarci ci siamo detti le cose in faccia"

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli oggi all'esordio da titolare in stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset nel pre partita con il Cagliari. Il cambio modulo vi è servito per risollevarvi? "Secondo me c'entra poco. Quello che ci è servito per risollevarci è stato guardarci in faccia e dire le cose come stanno. nello spogliatoio".