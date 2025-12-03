Borriello: "Figurina Maradona la cercavamo sempre e non usciva mai"

In occasione della presentazione dell'album delle figurine Panini 2025/26 è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui quelli di TuttoMercatoWeb, l'ex attaccante Marco Borriello: "A Napoli cercavamo Maradona e dato che c'era una forte rivalità con il Milan all'epoca, quelle dei rossoneri le scartavamo (ride, ndr). Uscivano tutti, ma Maradona non usciva mai".

La rivalità tra Napoli e Milan si può riproporre anche quest'anno in chiave scudetto?

"Penso proprio di sì. Sono due squadre strutturate per lottare ai vertici. Non so se lotteranno fino alla fine per lo Scudetto, ma perché no?".

Ad Allegri manca un attaccante come lei?

"Al Milan manca un 'nove' puro, alla Giroud. Nonostante ciò però la squadra sta girando bene. Quando va in contropiede ha delle frecce nel suo arco impressionati: Pulisic, Leao... II portoghese centravanti? Sicuramente Allegri è bravo a fare il suo mestiere ma io non ce lo vedo ad agire da centravanti. Lo vedo più come esterno".