Bonanni: "2-3 ritocchi importanti, ADL troverà un compromesso con Conte"

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto Massimo Bonanni, tecnico ed ex calciatore.





Inter, ormai ci siamo per il rinnovo di Lautaro:

"Sono contento e convinto che l'Inter abbia fatto la cosa giusta. Questo era l'anno giusto per rinnovare a cifre così importanti. Ha segnato 24 gol in campionato, vinto il titolo e prima ha vinto il Mondiale, era giusto arrivare a certe cifre".

Che segnale è di Oaktree?

"Di continuità. Quando una società sa che deve prendere l'Inter, non credo che arrivi e smantelli tutto. E poi non puoi rinnovare il contratto al tuo capitano, uno dei giocatori più rappresentativi. Cosa farà nel futuro non so, ma ad oggi ti dico che hai già preso Zielinski e Taremi, e ti sei già rinforzato, rinnovi Lautaro, quindi le idee sono chiare".

Gasperini dice che per lo Scudetto mancano 15 punti e che ora servirà essere più forti:

"Per me si farà un po' di fatica, l'Atalanta è una delle realtà più importanti del nostro calcio, la vittoria in EL gli ha dato ulteriore conferma che con un progetto chiaro e ben delineato, dando fiducia a un gruppo, si riesce a fare qualcosa d'importante. Per vincere uno Scudetto deve rimanere così e non cambiare linea, trovare giocatori giusti per alimentare il proprio credo. Se trova quei 2-3 giocatori giusti che gli rendono alla grande puoi dare filo da torcere a chiunque".

Conte, operazione molto importante del Napoli. Ma si dice già che Conte non aveva richieste:

"La verità sta nel mezzo. Credo che sia un allenatore importantissimo e ADL ha fatto una scelta azzeccata se vuoi tornare subito competitivo. Detto ciò dico che sul mercato si troverà un compromesso, non si potranno prendere tutti quelli che vuole lui ma una via di mezzo si troverà. Credo che Lukaku andrà a Napoli e altri arriveranno. E non sono convinto che Di Lorenzo andrà via. Con 2-3 ritocchi importanti è una squadra di livello".

Lazio, Fabiani duro con Kamada:

"Non mi ha mai entusiasmato il giapponese, ora quello che sarà il mercato della Lazio non so. Ho forti dubbi su che squadra verrà fatta, perché è fortemente da rifondare. Anche dovesse andare via, non mi strapperei i capelli".