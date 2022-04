Bonanni avvisa il Napoli: “Con la Roma sarà davvero l'ultimo treno Scudetto"

Durante la trasmissione Maracanà, a TMW Radio, è intervenuto Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore, per commentare l’ultima giornata di Serie A.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la trasmissione Maracanà, a TMW Radio, è intervenuto Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore, per commentare l’ultima giornata di Serie A.

Come interpreta le parole di Spalletti dopo Napoli-Fiorentina?

"Secondo me lui ha voluto un po' mettere le mani avanti. Dopo la vittoria della scorsa giornata si sentiva lanciato verso lo Scudetto e invece forse ieri, dopo la sconfitta, ha cercato di pararsi. Probabilmente anche perchè ha detto la verità, ormai non dipende più da loro. Secondo me il Napoli è ancora in corsa ma non la vedo molto propensa a vincere".

Invece un suo pensiero sulla Roma?

"La Roma la prossima trova il Napoli ed è una grandissima sfida. La Roma di ieri non mi ha fatto impazzire, forse non si aspettava una partita così complicata. Ieri non mi è piaciuta perché non ha quasi mai tirato in porta e, se Rui Patricio non fa una parata enorme, la partita la perde. Sarà una partita molto complicata per entrambe, la Roma è sempre la Roma e per il Napoli è davvero l’ultimo treno. Poi sappiamo quanto entrambe, anche da un punto di vista ambientale, tengano alla partita".